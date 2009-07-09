Список кандидатів у президенти поповнився ще однією жінкою

Лідер Народно-демократичної партії Людмила СУПРУН балотуватиметься на пост Президента України.

Про це вона повідомила власному кореспонденту УНІАН у Москві.

«Ми формуємо народно-демократичних рух – це об’єднання громадських організацій та політичних партій, і ми будемо обов’язково брати участь у виборах Президента, це буде складовою парламентських виборів та виборів до органів місцевого самоврядування», - сказала Л.СУПРУН.

Вона зауважила, що у 2010 році буде проведено повне “перезавантаження” влади.

"Україна-2010 – це країна суцільних виборів: вибори Президента 17 січня, вибори парламенту дострокові, оскільки в такому вигляді парламент не може існувати і не буде існувати, вибори до органів місцевого самоврядування всіх рівнів та вибори до парламенту АРК», - нагадала Л.СУПРУН.