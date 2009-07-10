У Мінфіні знову заговорили про зовнішні запозичення

Міністерство фінансів України розробляє заходи зі скорочення бюджетних витрат, які не вимагають внесення змін до закону про Державний бюджет на 2009 рік.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні журналістів в Кабінеті міністрів виконуючий обов`язки міністра фінансів Ігор УМАНСЬКИЙ, коментуючи підсумки роботи місії Міжнародного валютного фонду в Україні.

«Ми взяли на себе зобов`язання ухвалити заходи додаткового характеру, ухвалити заходи фіскального характеру зі збалансування бюджету», - сказав І.УМАНСЬКИЙ.

За його словами, ці заходи будуть сконцентровані на посиленні адміністрування митної і податкової служб.

«Крім того, ці заходи стосуються скорочення витрат, зокрема скорочення капітальних вкладень, інших програм, використання певних субсидій, оптимізації держзамовлення, також податкових пільг і преференцій», - сказав в.о. міністра фінансів.

І.УМАНСЬКИЙ повідомив, що заходи зі збалансування бюджету планується розглянути на найближчому засіданні уряду. За його словами, з урахуванням політичної ситуації заходи зі скорочення бюджетних витрат затверджуватимуться рішеннями уряду.

При цьому він наголосив, що уряд у третьому кварталі забезпечить виконання всіх соціальних зобов`язань уряду.

«Ситуація в четвертому кварталі залежить від розвитку кризи, і, безумовно, якщо ми вийдемо на позитивну динаміку на зовнішніх ринках, на мою думку, четвертий квартал ми також зможемо забезпечити без перегляду державного бюджету», - зазначив І.УМАНСЬКИЙ.

Він уточнив, що уряд має намір забезпечити фінансування соціально захищених статей бюджету, у тому числі і за рахунок використання зовнішніх запозичень.