"Левый берег" заявляє про провокацію щодо газети у Дніпропетровську

Журналіст газети "Левый берег" Володимир РИБАЛЬЧЕНКО заявляє, що сьогодні, 10 липня, співробітники Центрального дніпропетровського ринку «Озерка» застосували до нього силу і перешкодили його професійній діяльності.

Сам В.РИБАЛЬЧЕНКО розповів ІА "Новый мост",що охорона ринку "Озерка" затримала його при спробі увійти на територію ринку з фотоапаратом, заявивши, що зйомки на прилеглій до ринку території заборонені.

«Співробітники ринку насильно спробували відвести мене в підсобні приміщення, супроводжуючи це прямими погрозами. Проте, дізнавшись про мою належність до сфери журналістики, вирішили відпустити», - сказав В.РИБАЛЬЧЕНКО.

Офіційного прокоментувати ситуацію керівництво ринку відмовилося.

Водночас директор дніпропетровської газети «Левый берег» Ірина ДУБІНІНА розцінює напад на журналіста газети як чергову провокацію міської влади щодо видання.

"Напад на журналіста "Левого берега" - це чергова провокація міської влади щодо видання. Першою ластівкою застосування міською владою своїх важелів управління була відмова мережі "СВ-почта" працювати з нашою газетою... Те, що сталося сьогодні, – чергова провокація", - говорить директор видання.

"Ми не маємо претензій до охорони, яка просто виконувала вказівки своїх начальників, які, у свою чергу, всіляко заважають роботі журналістів "Левого берега". Місцевих чиновників не влаштовує незалежна позиція видання, матеріали, які висвітлюють роботу міської ради у всіх сферах діяльності", - сказала І.ДУБІНІНА.

*** Газета "Левый берег" - незалежне видання, в матеріалах якого неодноразово критикувалася робота Дніпропетровської міськради і міських чиновників. Наклад - 90 тис. примірників. Газета виходить в Дніпропетровську і Києві. На сторінках "Левого берега" публікуються провідні журналісти України – Віталій ПОРТНИКОВ, Роман ЧАЙКА, Соня КОШКІНА.