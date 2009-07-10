Литвин пропонує Раді скоротити президентські перегони до 90 днів

У Верховній Раді зареєстровано проект Закону «Про внесення змін до Закону України «Про вибори Президента України», автором якого є голова ВР Володимир ЛИТВИН.

Даний законопроект розміщений на офіційному сайті парламенту.

Законопроектом передбачено скоротити термін проведення виборів Президента України зі 120 до 90 днів.

Крім того, вносяться зміни, спрямовані на коригування строків здійснення тих чи інших виборчих процедур. Зокрема, передбачено, що рішення про утворення територіальних виборчих округів приймається Центральною виборчою комісією не пізніш як за вісімдесят три дні (в нині діючому законі не пізніш як за сто десять днів) до дня виборів.