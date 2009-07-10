Експерт: пільг в Україні більше, ніж у будь-якій країні світу

Соціальні стандарти не можна переглядати без вжиття попередніх заходів в інших сферах, зокрема, без реформування системи пільг.

Таку думку сьогодні на прес-конференції в УНІАН висловив доктор економічних наук, професор, академік НАН України, директор Інституту економіки і прогнозування НАН України Валерій ГЕЄЦЬ.

Він відзначив, що високі темпи інфляції визначають необхідність перегляду соціальних стандартів, при цьому «лінійне» розв’язання даного питання може призвести до серйозних проблем з дефіцитом Державного бюджету. При цьому таке «лінійне» підвищення не розв’яже проблему захищеності населення від наслідків кризи.

«Сьогодні Верховна Рада України має об`єднати свої зусилля з тим щоб, кажучи про підвищення мінімальної зарплати, одночасно реформувати інші сектори, зокрема, мінімізувати всі пільги, які сьогодні встановлені законодавством. Без такої підтримки ВР уряд навряд чи може зробити позитивні кроки в цій частині», - відзначив В.ГЕЄЦЬ.

Зі свого боку, доктор економічних наук, професор, академік НАН України, директор Інституту демографії і соціальних досліджень НАН України Елла ЛІБАНОВА наголосила, що в Україні оплата праці є несправедливою, якщо порівнювати її з показниками європейських країн. При цьому розв’язувати це питання в період кризи не можна у жодному разі.

«Жодна країна світу за кризових умов не може собі дозволити витрачати бюджет переважно на виплату соціальних трансфертів або на виплату заробітної плати бюджетникам. Я не хочу говорити «на соціальні цілі», оскільки «соціальні цілі» передбачають розвиток охорони здоров`я, інфраструктури і освіти, хоча б це», - підкреслила Е.ЛІБАНОВА.

Вона вважає, що в умовах спаду економіки підвищення соцстандартів, не забезпечене товарною пропозицією, може призвести до зростання інфляції. Окрім того, Україна фактично фінансуватиме економіки інших країн, оскільки обсяги вітчизняної продукції на сьогодні обмежені і населення купуватиме імпортні товари.

«У разі різкого підвищення заробітних плат буде завезено імпортний товар, і фактично за рахунок зростання цін ми спровокуємо новий стрибок інфляції. Це основний результат, який ми сьогодні отримаємо», - вважає Е.ЛІБАНОВА.

Також вона наголосила, що такої кількості різного роду пільг, як в Україні, немає в жодній країні світу.

«Пільг сьогодні ми маємо більше, ніж будь-яка з економік світу. З таким соціальним вантажем жодна економіка не в змозі впоратися, тим більше не в змозі впоратися з цим кризова економіка», - зазначила Е.ЛІБАНОВА.

За її словами, на сьогодні першочерговим завданням влади має стати боротьба з безробіттям, зокрема шляхом стимулювання розвитку малого і середнього бізнесу для збільшення кількості робочих місць.

«Сьогодні треба сконцентрувати зусилля на запобіганні безробіттю. Повірте, нічого страшнішого, аніж масове безробіття, немає, - зазначила Е.ЛІБАНОВА. – Масштабне безробіття - це той запал, який може підірвати будь-яку економіку, будь-яке суспільство».