Литвин написав Ющенку і Тимошенко: терміново потрібне спецзасідання

Голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН направив листа Президенту України Віктору ЮЩЕНКУ, прем’єр-міністру Юлії ТИМОШЕНКО, лідерам депутатських фракцій з пропозицією негайно провести спеціальне засідання парламенту і дати оцінку останнім подіям у державі.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ВР, у листі йдеться, що «ситуація в країні стрімко набула критично загрозливого характеру. Насамперед через доведення державного управління до стану паралічу, зростаючу неадекватність у діяльності інститутів влади, їх посадових осіб, а також усіх політичних сил, представлених у владі».

«Надумані приводи блокування Верховної Ради України, яке вже остаточно завело у глухий кут парламент, є віддзеркаленням загострення політичної боротьби між Президентом В.ЮЩЕНКОМ і Партією регіонів на чолі з В.ЯНУКОВИЧЕМ та прем’єр-міністром Ю.ТИМОШЕНКО», - зазначає В.ЛИТВИН.

Він наголошує, що Верховна Рада України, яка «до останнього часу гасила цей конфлікт, утримувала під контролем процеси досягнення компромісів і демонструвала наявність елементів стабільності у владному механізмі, зазнає цілеспрямованих руйнувань. Фактично вже зруйновано цей запобіжник дестабілізації. Ми поставлені перед вибором: або осмислені, чесні висновки та відповідні дії, або неконтрольовані і незворотньо-руйнівні для України процеси».

Саме тому він звертається до керівників держави і лідерів парламентських фракцій з пропозицією негайно провести спеціальне засідання Верховної Ради і прилюдно дати оцінку тому, що і чому відбувається в державі, визначитися, чи вірогідність забезпечити скоординовану роботу інститутів публічної влади, приймати необхідні та адекватні ситуації рішення.

«Якщо внаслідок політичних чи особистісних причин таке остаточно вже є неможливим, про це необхідно також публічно сказати та водночас привселюдно прийняти спільне політичне рішення про одночасне проведення у найстисліший термін дострокових виборів до Верховної Ради України і Президента України. Це буде принаймні чесне визнання усіма ключовими політичними гравцями свого банкрутства і неспроможності виконувати зобов’язання перед народом», - переконаний В.ЛИТВИН.

Він зауважив, що «під це відверто політичне рішення слід буде негайно підвести максимально можливу правову основу. Насамперед йдеться про закони про вибори Президента України, а також про вибори народних депутатів. Останній повинен забезпечити зв’язок з виборцями, маючи на увазі вибори за відкритими списками, з голосуванням за кандидатів від партій у виборчих округах. Лише на такій основі можна сподіватися на радикальне перезавантаження влади як неодмінну передумову оздоровлення країни».

В.ЛИТВИН також попросив повідомити про свою позицію щодо такого засідання та участі в ньому, наголосивши, що «відсутність персональної реакції також буде красномовним свідченням позиції».