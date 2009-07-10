УНП просить присвоїти Червонію звання Героя України

„Присвоїти Василю Червонію звання Героя України”, - з таким проханням звернулась Українська народна партія до Президента України Віктора ЮЩЕНКА, повідомили УНІАН у прес-службі УНП.

Українська народна партія переконана, що своєю життєвою позицією, громадською та політичною діяльністю В.Червоній, який трагічно загинув 4 липня, неодноразово доводив відданість землі та Батьківщині, яку любив понад усе. „Оцінюючи вклад патріота України у розбудову державності та захист українських інтересів”, УНП переконана, що цей заклик „підтримають і тисячі людей, які особисто знали Василя Червонія, і сотні тисяч простих громадян України, що вдячні йому за його роботу задля створення та розвитку незалежної України, відродження духовності українського народу, відновлення історичної справедливості, розвитку та виховання нової української еліти, що здатна дати нове майбутнє Українській державі, що здатна мислити новими категоріями і не підвладна штампам імперського минулого”.

УНП відзначає, що наприкінці 1980-х років В.Червоній створив перший на Рівненщині осередок Товариства української мови ім. Тараса Шевченка, з якого почався розвиток руху за незалежність Української держави. "Працюючи на партійних і державних посадах В.Червоній сприяв відновленню духовності українського народу, розбудові храмів Української православної церкви Київського патріархату, сприяв відновленню історичної правди про учасників визвольних змагань, членів ОУН-УПА”, - нагадує УНП.

Завдяки своїй діяльності, В.Червоній здобув шану і повагу не тільки мешканців Рівненщини, а й сотень тисяч патріотів України.

Українська народна партія сподівається, що В.Червонія буде вшановано на загальнодержавному рівні країни, задля якої він жив і працював.

Довідка УНІАН. В.Червоній народився 24 серпня 1958 року на Рівненщині. Закінчив Київський політехнічний інститут, інженер-хімік-технолог. З 1981р. працював на Рівненському ВО "Азот" інженером, начальником зміни. У 1988 році створив перший на Рівненщині осередок Товариства української мови, а потім - перший в області осередок НРУ. З 1989 р. голова Рівненської крайової організації НРУ. Згодом - член президії Центрального проводу НРУ. З червня 2006 р. - голова Рівненської обласної організації Української Народної Партії.

Уперше був обраний депутатом Верховної Ради України у 1990 році, і відтоді ще тричі обирався до парламенту як за мажоритарними округами, так і за списками партій і блоків. Був керівником обласного виборчого штабу блоку Віктора ЮЩЕНКА на Рівненщині у 2002 та 2004 роках.

З січня 2005 по травень 2006 року В.Червоній був головою Рівненської облдержадміністрації.

В.Червоній загинув від удару блискавки під час риболовлі неподалік села Ганівка Костопільського району 4 липня ц. р.