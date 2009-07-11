Чи ввійде Севастополь до складу Криму?
Коментар Сергія Куніцина
Голова Севастопольської міськдержадміністрації Сергій КУНІЦИН рекомендує голові Ради міністрів АРК Віктору ПЛАКИДІ «займатися не ворожінням на кавовій гущі, увійде Севастополь до складу Автономної Республіки Крим чи ні, а розв’язанням соціально-економічних проблем півострова».
Як повідомили агентству УНІАН у прес-службі Севастопольської міськдержадміністрації, так С.КУНІЦИН прокоментував слова В.ПЛАКИДИ про те, що «входження Севастополя до складу АРК може бути вигідне як для самого міста, так для Криму і України в цілому».
За словами С.КУНІЦИНА, «в телеефірі (в ефірі ТРК «Черноморская» - УНІАН) Президент говорив на цю тему, припускаючи це, а вже почалося: прем`єрові і спікерові парламенту автономії ПЛАКИДІ і ГРИЦЕНКУ Севастополь знадобився, і деякі інші кримські політики до хору приєдналися: Даєш Севастополь до Криму».
Як зазначив С.КУНІЦИН, особливий статус Севастополя зумовлений наявністю в ньому військових формувань іншої держави, і “зараз ми працюємо над проектом міста з відкритою економікою. І це теж наш особливий статус”.
На думку С.КУНІЦИНА, «Президент не мав на увазі, що злиття Криму і Севастополя - завдання дня сьогоднішнього. Навіть у теорії: потрібні зміни до Конституції, адміністративно-територіальна реформа, величезні витрати, організаційні зусилля. Отже, це справа не одного дня чи року».
Як відзначив голова міськадміністрації, він розуміє «завзяття кримського керівництва: певна річ, Севастополь об`єктивно живе краще, ніж автономія, місто одержує кошти за базування Чорноморського флоту».
До речі, додав С.КУНІЦИН, «Крим теж одержує такі кошти, але інша справа - як вони витрачаються. Ми єдиний регіон, який зараз, в умовах кризи, будує навчальні заклади, дороги. Севастополь не згортає газифікацію. Скажу більше, нас чекає битва за бюджет, і ми, міське керівництво, прикладемо всіх зусиль, щоб ці суми - компенсації за базування ЧФ РФ - збільшилися в 3-4 рази».
Він стверджує, що «навіть зараз бюджет Севастополя більший, ніж столиці АРК Сімферополя. У нас, на відміну від півострова, немає боргів по зарплаті в бюджетній, комунальній сферах. Ми «задніх не пасемо», а перспектива загрузнути в чужих проблемах, що не розв’язуються тією ж самою Радою міністрів Криму, севастопольців мало влаштовує».
Як повідомляв УНІАН, 3 липня в ефірі ТРК «Черноморская» Президент повідомив, що пропонує віднести місто Севастополь, яке зараз має «загальнонаціональний статус», до компетенції влади автономії.
8 липня В.ПЛАКИДА висловив думку, що подібне рішення могло б поліпшити ситуацію з транспортним сполученням, забезпеченням енергоносіями Севастополя, а також впорядкувати деякі фінансові питання, пов`язані з надходженнями до Криму з держбюджету коштів на компенсацію фінансових втрат населених пунктів, на території яких розміщені військові формування ЧФ РФ.