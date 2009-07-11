На Банковій і раніше знали про справи Лозінського?

Близько 3 тисяч представників громадськості Кіровоградської області звернулись до Кабінету міністрів України та Верховної Ради з проханням посприяти у поверненні на посаду голови Кіровоградської облдержадміністрації Василя МОЦНОГО.

Як передає кореспондент УНІАН, підписи під зверненням поставили депутати Кіровоградської обласної ради, представники обласної Федерації профспілок, організацій інвалідів, працівники культури, освіти та інші.

Автори звернення вважають, що законного приводу для звільнення В.МОЦНОГО немає, тому Секретаріат Президента України направив до облдержадміністрації групу перевірки, члени якої активно шукають компромат проти екс-губернатора.

«Зрозуміло, чим завершуються такі перевірки. Президент України під час колегії в Генеральній прокуратурі, по суті, висловив переконання, що В.МОЦНИЙ знав, що коїть екс-народний депутат Віктор ЛОЗІНСЬКИЙ у Голованівському районі. А скільки звернень щодо поведінки В.ЛОЗІНСЬКОГО було зроблено у Київ, до Секретаріату Президента від районної влади ще до 2008 року? А реакції жодної! Тепер під горе простої людини невміло вмощують некрасиву політику», - йдеться у зверненні.

Також громадськість Кіровоградщини просить Президента Віктора ЮЩЕНКА припинити тиск на область і повернути звільненого голову облдержадміністрації В.МОЦНОГО.

Як повідомляв УНІАН, Президент указом від 27 червня звільнив В.МОЦНОГО з посади голови Кіровоградської облдержадміністрації за неналежне виконання вимог статті 119 Конституції України щодо забезпечення законності і правопорядку, додержання прав і свобод громадян.

1 липня екс-губернатор оскаржив указ Президента в Кіровоградському окружному адмінсуді, оскільки вважає своє звільнення політично вмотивованим.