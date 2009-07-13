У БЮТ вважають, що Україна не може бути позаблоковою

Голова Комітету Верховної Ради у закордонних справах Олег БІЛОРУС (БЮТ) вважає, що Україна не може мати статусу нейтральної держави.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на Міжнародній парламентській конференції з питань європейської безпеки.

«Питання про нейтралітет, про позаблоковість України – це питання, очевидно, чисто риторичне», - підкреслив О.БІЛОРУС.

«У реальній дійсності немає ані підстав, ані передумов, ані можливостей для такого ідеального швейцарського рішення» - додав він.

Народний депутат підкреслив, що «Україна ніколи не була, не є і не стане новою Швейцарією в Європі».

На його думку, на сьогодні Україна не відчуває реальних гарантій безпеки. Також, за словами депутата, немає і «реальних гарантій її інтеграції в системи колективної безпеки і в системи євроатлантичної інтеграції».

Він підкреслив, що «це несправедливо» по відношенню до України й інших країн, які входили до СРСР і пішли шляхом ядерного самороззброєння.

«Ніхто не має права заборонити Україні реалізувати її природне право приєднатися до системи колективної безпеки і одержати тверді гарантії її державного суверенного розвитку», - заявив О.БІЛОРУС.