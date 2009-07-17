Ющенку з Обамою немає чого перезавантажувати?

Заступник міністра закордонних справ України Костянтин ЄЛІСЄЄВ сподівається, що офіційна зустріч президентів України і США Віктора ЮЩЕНКА і Барака ОБАМИ відбудеться восени.

Про це К.ЄЛІСЄЄВ сказав в інтерв’ю газеті “Україна молода” (№ 128 від 17 липня 2009 року).

Він зауважив, що одним із ключових елементів пожвавлення діалогу на найвищому рівні є питання першої офіційної зустрічі президентів України та США.

“Ми сподіваємося, що це відбудеться вже восени”, - сказав К.ЄЛІСЄЄВ, додавши, що місце зустрічі також ще не визначено.

“…Де вона відбудеться – у Вашингтоні чи ще десь – це питання подальших переговорів. Можливо, про конкретне місце і дату буде домовлено під час візиту Джозефа БАЙДЕНА. Також ще цього року планується візит до України держсекретаря США”, - повідомив дипломат.

К.ЄЛІСЄЄВ також висловив думку, що “до поспішних оцінок про охолодження відносин між Україною і Сполученими Штатами спонукало те, що в них виникла певна пауза”. “Але ця пауза була об’єктивною, адже після президентських виборів у Білому домі формувалася нова адміністрація. У тому числі призначали нових людей і на ті посади, які відповідають за зв’язки з Україною”, - прокоментував дипломат останні тенденції у розвитку українсько-американських відносин.

Він також зазначив, що США не змінили ставлення до України після домовленостей, досягнутих між Б.ОБАМОЮ та Президентом РФ Дмитром МЕДВЕДЄВИМ.

“Ми детально з’ясували це питання у Вашингтоні, і Сполучені Штати ще раз наголосили на незмінності підтримки курсу України на членство в НАТО, в тому числі і в світлі візиту Барака ОБАМИ до Росії. І, думаю, під час візиту віце-президента США це буде ще раз чітко окреслено”, - сказав К.ЄЛІСЄЄВ.

На його думку, “якщо у питанні відносин між США та Росією йдеться про «перезавантаження», то у відносинах з українською стороною можна говорити про «дозавантаження».

“Перезавантажувати нам нічого — усе розвивається нормально, а нового імпульсу додати не завадить”, - переконаний заступник міністра.