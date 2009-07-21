У БЮТ лякають, що морські пляжі можуть лишитися без нардепів

У фракції БЮТ не виключають блокування з боку фракції Партії регіонів під час позачергової сесії парламенту, але сподіваються, що деякі рішення все ж вдасться ухвалити.

По це сьогодні кореспонденту УНІАН повідомив член фракції БЮТ Валерій ПИСАРЕНКО.

“Блокування ми не виключаємо, але сподіваємося, що вдасться ухвалити хоча б декілька законопроектів”, - сказав він. За його словами, на даний час у всіх фракцій є чітке розуміння того, що необхідно внести зміни до Закону “Про вибори Президента України”, аби чітко визначити “всі правила гри”. Народний депутат зауважив, що саме над цим законопроектом зараз і ведеться основна робота фракцій ВР.

В.ПИСАРЕНКО також висловив сподівання, що вдасться ухвалити рішення, які стосуються проведення в Україні Євро-2012. При цьому, додав народний депутат, блокування може виникнути, коли черга дійде до розгляду кадрових питань та проекту документа щодо скасування депутатської недоторканності. “Я думаю ми ще раз проведемо засідання фракції, і в якості компромісу не будемо наполягати, аби ці питання розглядалися першими”, - сказав В.ПИСАРЕНКО. При цьому, він зауважив, що у разі блокування роботи парламенту і неухвалення жодного рішення, фракція БЮТ ініціюватиме проведення позачергових сесій кожного тижня. “Я впевнений, що якщо цього тижня ми не проведемо сесію, то морські пляжі будуть дещо пустими через відсутність там народних депутатів”, - додав член фракції БЮТ.

Як повідомляв УНІАН, позачергова сесія ВР відбудеться 24 липня за ініціативою фракції БЮТ.