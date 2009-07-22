Огризко обурений, що комусь у ЧФ РФ важко написати папірець про ракети

Українська сторона і надалі вимагатиме від Чорноморського флоту Росії, що дислокується в Криму, дотримання угод про переміщення підрозділів, озброєння та військового майна.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив перший заступник секретаря РНБО України Володимир ОГРИЗКО, відповідаючи на запитання журналістів.

Він, зокрема, прокоментував події 21 липня, коли українські правоохоронці у Севастополі уже вдруге цього місяця затримали автомобілі Чорноморського флоту РФ, які перевозили дві крилаті ракети. “Такі речі будуть припинятися”, - сказав В.ОГРИЗКО.

Він зазначив, що українська сторона надала керівництву ЧФ Росії всю необхідну інформацію стосовно порядку переміщення підрозділів та військового майна – до кого потрібно звертатися для отримання дозволу, зразки документів, порядок їх заповнення тощо.

Від ЧФ РФ, пояснив дипломат, вимагається завчасно надати запит і вказати, який вантаж, коли і куди буде транспортуватися. При цьому українська сторона, за його словами, зобов’язується надати охорону, протипожежне та інше необхідне супроводження для забезпечення безпеки перевезення і захисту населення.

У випадку порушення цих вимог, за словами першого заступника секретаря РНБО, автомобілі російського флоту будуть зупинятися і повертатись до місць дислокації. Він розповів, що при цьому працівники правоохоронних органів України складають протокол про адміністративне правопорушення. Якщо будуть виявлені ознаки злочину, порушуватиметься кримінальна справа: “Тут позиція дуже чітка – в разі злісного порушення наших законів порушуватиметься кримінальна справа”, - додав В.ОГРИЗКО.

За його словами, українська сторона "вже не один рік намагається пояснити”, що укладені угоди повинні обов’язково виконуватися Чорноморським флотом РФ у Криму, а постійні порушення чинних вимог, додав дипломат, “справді дуже тривожать” керівництво України.

“Так буде продовжуватися, тому що або порядок буде, або хаос. А ми не можемо ризикувати інтересами своїх громадян, бо комусь важко написати папірець, де чітко і ясно поінформувати, що потрібно робити”, - сказав В.ОГРИЗКО.

Як повідомляв УНІАН, 8 липня співробітники ДАІ УМВС України в Севастополі зупинили автоколону з чотирьох автомобілів однієї з військових частин ЧФ РФ, що перевозили без будь-яких дозвільних документів крилаті ракети.

10 липня МЗС України висловило рішучий протест у зв`язку з перевезенням військовослужбовцями ЧФ крилатих ракет густонаселеним районом Севастополя. У МЗС заявили, що російська сторона порушила Угоду між Україною і Російською Федерацією про статус і умови перебування Чорноморського флоту РФ від 28 травня 1997 року, а також законодавство України, оскільки без узгодження з компетентними органами України здійснювала перевезення крилатих ракет густонаселеним районом Севастополя.

21 липня у Севастополі правоохоронці вдруге цього місяця затримали автомобілі ЧФ РФ, які перевозили крилаті ракети. Під час затримання двох «КамАЗів» з причепами та автомобіля «ГАЗ-66» (що перевозив особовий склад караулу ЧФ РФ) представниками відділу ДАІ УМВД України в Севастополі у присутності представників ряду силових структур України було складено акт про правопорушення встановленого порядку пересування транспортних засобів без дозволу по території України поза військовою частиною.

Того ж дня, 21 липня, у Міністерстві закордонних справ РФ заявили, що під час перевезення ракет не було порушено угоду про статус і умови перебування ЧФ РФ на території України.