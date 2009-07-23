Куликов пояснив, чому йому болить будівництво на вулиці Гончара

Народний депутат України (фракція НУ-НС) Кирило КУЛИКОВ заявляє, що у конфлікті місцевої громади із забудовником по вулиці Гончара 17/23 у Києві він завжди залишатиметься на позиції громади і наполягатиме на дотриманні чинного законодавства забудовником.

Як передає кореспондент УНІАН, про це депутат сказав сьогодні на прес-конференції, присвяченій конфлікту між мешканцями будинків по вул. Гончара і представниками забудовника земельної ділянки поблизу заповідника “Софія Київська”.

За словами депутата, всі дії киян лежать у межах чинного законодавства, і забудовник має чинити так само.

Парламентарій продемонстрував присутнім низку документів, згідно з якими усі роботи по будівництву на вул. Гончара 17/23 здійснювати заборонено. Це, зокрема, припис Прокуратури Києва; протест Прокуратури на відповідне рішення сесії Київради 2004 року про надання вказаної земельної ділянки ТОВ “Інвестиційно-будівельна група”, виданий у травні 2009 р.; ухвалу Шевченківського райсуду.

Крім того, пресі були надані копії припису забудовнику Державної служби з питань національної культурної спадщини, де наголошується що забудова має обов’язково узгоджуватися зі Службою; рішення Головного управління охорони культурної спадщини столиці про призупинення дії погодження проектної документації на будівництво по вул.. Гончара 17/23, а також протокол громадських слухань, на яких сам К.КУЛИКОВ був присутній, і де 310 мешканців вулиці Гончара одноголосно висловились проти зазначеного будівництва.

“Ми будемо відстоювати наші права, бо це наше місто, наша земля, наші культурні пам’ятки”, - наголосив народний депутат.

“Я особисто з своєї позиції як народний депутат звернувся до Генерального прокуратура з вимогою надати міліції особисту вказівку про виконання приписів прокуратури”, - сказав він.

К.КУЛИКОВ зазначив, що його участь у даному конфлікті є “персональною громадянською позицією”, оскільки і він сам, і його батьки живуть на вул. Гончара.

Крім того, до нього по допомогу звернулися мешканці розташованих тут будинків. “На сьогоднішній день ті дії, які здійснюю я, вони є лиш об’єктивним обов’язком, що має виконувати будь-який народний депутат. Я виконую свої депутатські обов’язки”, – додав він.

Депутат також повідомив, що вже не раз зустрічався з забудовником і озвучував перед ним вимоги громади.

“Але з цього нічого не виконувалось. Забудовник веде “кавалерійську” політику - захопити і утримувати територію”, - сказав народний депутат, пояснюючи спільне з жителями вул. Гончара рішення про проведення акцій непокори.

Першою і найголовнішою вимогою, за його словами, є те, щоб усі дії, які проводитимуться на зазначеній земельній ділянці були погоджені з громадянами, які проживають на цій території. Друга вимога – усі дії, які повинні бути виконані на цьому будівництві, мають виконуватися згідно з законодавством.

“І поки всі норми не будуть дотримані, ніякого будівництва бути не може” , - сказав К.КУЛИКОВ, підкресливши, що на сьогодні не бачив гідрогеологічних висновків по проекту і погоджень Мінрегіонбуду.

Водночас, за словами депутата, забудовник після конфлікту вже зробив перший крок на вимогу громадськості і надав ескізи проекту забудови.

“Люди будуть дивитись. Рішення буде приймати та громадськість, яка живе на Гончара. Я обов’язково стану на ту сторону, на якій будуть люди”, - підкреслив він.

При цьому депутат зазначив, що він – не противник усіх забудов: “Я виступаю за забудову, але за ту забудову, яка буде йти на зустріч людям, яка буде погоджувати з людьми”.

За словами К.КУЛИКОВА, це не перше скандальне будівництво, на якому він побував і у більшості випадків йому вдавалось “знаходити взаємопорозуміння із забудовником”.

У свою чергу головний архітектор заповідника “Софія Київська” Ольга САМОЙЛЕНКО зазначила, що навколо історичної пам’ятки в її охоронній (буферній) зоні ведеться та запланована низка будівництв. За її даними, площа охоронної зони Софії Київської становить 111 га і ці межі затверджені в липні 2005 р. Комітетом Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

“Документація вся напрацьована по охоронним зонам. Закони всі є. Але їх ніхто не виконує”, - наголосила вона.

Заплановані будівництва несуть фізичну загрозу пам’ятці, оскільки перевантажується земля навколо неї, а від цього піднімається рівень ґрунтових вод. Щодо конкретного будівництва на вул. Гончара 17/23 вона зазначила, що планується звести будинок заввишки 34 м, а це перекриє візуальний зв’язок об’єктів Софії Київської.

Також на прес-конференції був присутній відомий письменник, громадський діяч і колишній народний депутат Борис ОЛІЙНИК, який теж мешкає в одному з будинків по вул. Гончара, і приєднався до захисту території поблизу Софії Київської:

“Спочатку беруть у зашморг Собор, а потім забудовують охоронну зону довкола нього і святиня зникає за безликими небоскребами”, – сказав Б.ОЛІЙНИК.

Він також закликав зберігати національні цінності і висловив вдячність за мужній спротив у конфлікті із забудовниками активістам громади вул. Гончара і особливо депутатові К.КУЛИКОВУ, який “не зважаючи на те, що про нього пишуть на всі боки, прийшов і виконав свій громадянський обов’язок”.

Присутні представники ініціативної групи мешканців зазначили, що й надалі чинитимуть спротив забудовнику до тих пір, поки питання будівництва не буде широко висвітлено і погоджено усіма на ще одних громадських слуханнях. На сьогоднішній день, за словами громадян, забудовник демонстрував документацію, з якої не зрозуміло, скільки все ж буде поверхів у нового будинку, якою буде його площа тощо, і по ній просто не можна проконтролювати цей проект.