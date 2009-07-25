Тимошенко звільнила високопосадовця НАК "Надра України"
15:57, 25 липня 2009Політика
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Розпорядження - на сайті ВР
Кабінет міністрів України звільнив Ігоря КВЯТКОВСЬКОГО з посади першого заступника голови правління національної акціонерної компанії "Надра України" згідно з поданою ним заявою.
Текст відповідного розпорядження від 22 липня 2009 р. N 854-р обнародуваний на сайті парламенту.
Нагадаємо, Кабмін призначив І.КВЯТКОВСЬКОГО на посаду першого заступника голови правління НАК "Надра України" у березні цього року.
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