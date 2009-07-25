Тимошенко звільнила високопосадовця НАК "Надра України"

Розпорядження - на сайті ВР

Кабінет міністрів України звільнив Ігоря КВЯТКОВСЬКОГО з посади першого заступника голови правління національної акціонерної компанії "Надра України" згідно з поданою ним заявою. Текст відповідного розпорядження від 22 липня 2009 р. N 854-р обнародуваний на сайті парламенту. Нагадаємо, Кабмін призначив І.КВЯТКОВСЬКОГО на посаду першого заступника голови правління НАК "Надра України" у березні цього року.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter