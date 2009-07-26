Тимошенко: після виборів мені ніхто вже не заважатиме

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО вважає, що після перемоги на президентських виборах їй ніхто не заважатиме втілювати мрії українців у життя.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила в ефірі телеканалу ICTV.

«Я можу точно сказати, що цю президентську кампанію ми виграємо. Але після того, як виграємо, нам ніхто – мені особисто – ніхто більше не заважатиме, ніхто більше не псуватиме темп роботи, динаміку роботи, результати роботи. І я спробую втілити мрії українців в життя», - сказала прем`єр.

Ю.ТИМОШЕНКО наголосила, що точно знає, чого українці чекають від влади, і так само точно знає, яким чином це можна зробити, але для цього, перш за все, необхідно подолати хаос у владі.

«Я знаю, як це робити, але точно знаю, що якщо я отримаю перемогу на президентських виборах, то країна заощадить на утриманні першої леді», - відзначила Ю.ТИМОШЕНКО.