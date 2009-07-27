Балогу насторожує, що Ющенко лише пальцем з Банкової грозить

Екс-глава Секретаріату Президента України Віктор БАЛОГА вважає, що Президент України Віктор ЮЩЕНКО має сісти за стіл переговорів з основними претендентами на посаду голови держави Юлією ТИМОШЕНКО і Віктором ЯНУКОВИЧЕМ, щоб не допустити фальсифікацій на президентських виборах.

Таку думку В.БАЛОГА висловив в інтерв`ю газеті «Дело» (№ 122 від 27 липня 2009 року).

«Мене насторожує дивовижна бездіяльність Президента, який лише погрожує своїм вето. Як доводить практика останніх місяців, ветування законопроектів, щодо яких домовилися Партія регіонів і БЮТ, - безглузде заняття. Вони все одно подолають вето. Президентові потрібно не пальцем з Банковою погрожувати, а виконувати свої функції гаранта дотримання Конституції і сідати з ЯНУКОВИЧЕМ і ТИМОШЕНКО за стіл переговорів. Інакше ЮЩЕНКО стане мимовільним співучасником фальсифікації виборів», - сказав В.БАЛОГА.

Разом з тим, екс-глава Секретаріату відмовився повідомити, якого кандидата в Президенти підтримуватиме партія «Єдиний Центр». «Що стосується ролі «Єдиного Центру» в майбутніх виборах, то вона зараз активно дискутується в партії - як в регіонах, так і в центральному офісі. Ми визначимо формат нашої участі в президентській кампанії, швидше за все, у вересні-жовтні на з`їзді. Проте вже зараз зрозуміло одне: ця участь буде продиктована інтересами країни, а не конкретного кандидата або нашої партії. «Єдиний Центр» не використовуватиме вибори Президента в кон`юнктурних цілях», - наголосив він.

На думку В.БАЛОГИ, в даний час потенційні кандидати в Президенти «промацують» громадську думку деклараціями про свої наміри. «Самі декларації туманні й необов`язкові до виконання. Погодьтеся, важко сприймати як програму дій розпливчату мету «врятувати країну». Від чого або кого? Навіщо? Яким чином? З ким? Відповідей на ці та подібні питання немає ні на нових зразках смугастої творчості, ні на папері, ні в ефірах. У інших кандидатів у позначенні своїх цілей конкретики ще менше», - вважає екс-глава Секретаріату.

За його словами, за час до офіційного початку кампанії список «учасників забігу» зміниться: хтось буде зареєстрований, а дехто зійде з дистанції до старту. «Ми будемо обговорювати лише ті кандидатури, які одержать підтвердження в Центрвиборчкомі. І головне. Зараз у вищій лізі вітчизняної політики відбуваються вельми інтенсивні процеси, які можуть істотним чином вплинути на хід і результати майбутніх виборів. Основні учасники ще тільки визначають, як вони побудують свою кампанію, хоча вдають, що всі засоби, гасла і ходи розписані. При цьому не виключено, що деякі з нинішніх і потенційних фаворитів зіграють в «ролеві ігри». Цей термін ще замінюють словосполученням «технічний кандидат». Мабуть, лише до ЯНУКОВИЧА і ТИМОШЕНКО не підходить це визначення», - вважає В.БАЛОГА.