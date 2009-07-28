У Литвина кажуть, що спікер - в Криму, «відпочиває в робочому режимі»

Візит голови Верховної Ради України Володимира ЛИТВИНА до США не планувався.

Про це УНІАН заявила прес-секретар спікера парламенту України Ольга ЧОРНА.

За її словами, “можливість такого візиту обговорювалась лише як ідея, але він не планувався”. О.ЧОРНА підкреслила, що в разі планування такого візиту цим питанням займалося б Міністерство закордонних справ України, він був би анонсований, а також був би сформований журналістський пул для висвітлення цього візиту.

О.ЧОРНА наголосила, що інформація в ЗМІ, де є натяки про можливість відміни візиту В.ЛИТВИНА до США у зв’язку із затриманням колишнього начальника Головного управління кримінального розшуку департаменту зовнішнього спостереження МВС Олексія ПУКАЧА, “є абсурдною і нелогічною”. За її словами, “дехто намагається заперечити можливість пов’язування затримання О.ПУКАЧА з президентською виборчою кампанією, але в той же час вважають доречним пов’язувати відміну візиту, який не планувався, із цим затриманням”.

Прес-секретар голови ВР підкреслила, що “спікер отримує багато запрошень, пропозицій для участі в якихось заходах, конференціях, зустрічах, але не всі вони реалізуються. За її словами, в умовах, коли в Україні “непередбачувана внутрішньополітична ситуація”, коли в будь-який момент може виникнути необхідність проведення позачергової сесії парламенту, “жодні візити (В.ЛИТВИНА) за кордон не планувалися, і про них навіть мови бути не могло”.

О.ЧОРНА повідомила, що В.ЛИТВИН відпочиває в Криму. “Це відпочинок в робочому режимі”, - уточнила вона. За її словами, голова Верховної Ради планує побувати з робочими поїздками в південних областях України.

Сьогодні "Українська правда", посилаючись на джерела у Вашингтоні, повідомила про нібито скасування запланованого на 28 липня візиту В.ЛИТВИНА до США через два дні після арешту в Україні О.ПУКАЧА.