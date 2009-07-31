Тимошенко рапортує про ріст виробництва
13:17, 31 липня 2009Політика
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Прем`єр втішає вкладників
Зростання промислового виробництва в Україні в липні 2009 року склало 3,2%.
Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО на зустрічі з вкладниками «Родовід банку».
«Останній місяць, липень, ми маємо зростання 3,2% за обсягами виробництва», – сказала Ю.ТИМОШЕНКО.
Як повідомляв УНІАН, за даними Держкомстату, в Україні в червні 2009 року проти травня поточного року зафіксовано зростання промвиробництва на рівні 3,1%.
У червні 2009 року до червня-2008 спад промвиробництва склав 27,5%.
У січні-червні 2009 року порівняно з аналогічним періодом 2008 року спад промвиробництва склав 31,1%.
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