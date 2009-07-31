Тимошенко обіцяє відкрити карти не пізніше березня

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО обіцяє після виборів довести, що стрибки курсу гривні спричинені спекуляціями на ринку валют.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала на зустрічі з вкладниками «Родовід Банку».

«Я зможу це довести відразу після президентських виборів, що всі операції, які були проведені під час кризи у банківській сфері, привели до того, що спекуляція досягла небачених розмірів. Що вона планувалася свідомо, що гроші, які використовувалися для таких спекуляцій, на жаль, надавалися державою, і те, що відбулося з гривнею, безумовно, нелогічно. Жодна національна валюта не впала так, як впала гривня», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

За словами прем`єра, «те, що сьогодні відбувається з курсом гривні – доведено абсолютно точно - були зроблені великі транзакції, які використовували коливання курсу гривні знову для того, щоб заробити мільярди гривень», - сказала вона.

Ю.ТИМОШЕНКО припустила, що вже у березні 2010 року стане абсолютно точно відомо, «хто і як забрав гроші на офшорні рахунки». «Рано чи пізно, я думаю, що не пізніше за березень, всі карти будуть відкриті, і кожен громадянин в Україні побачить, що було зроблене з 87 млрд. грн., які були пущені, щоб захистити країну від кризи», - сказала вона.

Ю.ТИМОШЕНКО також підкреслила, що після виборів Національний банк зможе працювати грамотно, і в країні встановиться курс, що відповідатиме економічній і фінансовій ситуації.

Прем`єр наголосила, що на сьогодні абсолютно доведено, що ослаблення гривні стало результатом спекуляцій на ринку.