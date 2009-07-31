Яценюк багатший за Януковича?

Народний депутат України, лідер “Фронту змін” Арсеній ЯЦЕНЮК вважає, що для реального порятунку України необхідно перемогти політичну корупцію. Про це він сказав в інтерв`ю тижневику «Корреспондент».

Як повідомили УНІАН в прес-службі “Фронту змін”, А.ЯЦЕНЮК підкреслив, що Україна “прийшла до стану, в якому через кілька неправильних рухів ми можемо потрапити в підручник як faіled state – держава, що не відбулася”. За його словами, щоб цього не відбулося необхідно розпочати з питань політичної корупції». Він додав, що для боротьби з корупцією необхідно, зокрема, використання такого засобу як декларування витрат. “Смішна історія виходить: подивіться на мою декларацію доходів і подивіться на декларацію прем`єра ТИМОШЕНКО, ЯНУКОВИЧА (йдеться про лідера Партії регіонів Віктора ЯНУКОВИЧА), виходить, що за декларацією я найбагатший», – сказав А.ЯЦЕНЮК. При цьому зазначив, «совість хоч якусь мали б”. “Погано, що ми, як суспільство, це ковтаємо», – додав лідер “Фронту змін”.

Він також переконаний, що “потрібна відповідальність та необоротність покарання». За його словами, сьогодні “невисокі граничні показники для покарання в корупції”. Він додав, що це все пов`язано й зі змінами в системі судоустрою й прокурорського нагляду. Відповідаючи на репліку журналіста про те, що варто було б підняти зарплату суддям і прокурорам, щоб не було спокуси для хабарів, А. ЯЦЕНЮК сказав, що це необхідно робити, а також треба “садити». «Без цього нічого не буде. Я мовою переконання не зможу їм пояснити. Я не скажу їм: хлопці, будь ласка, не беріть хабарів. Це «проповіді» ЮЩЕНКА – це його формат», – підкреслив він.

Лідер “Фронту змін” вважає, що «потрібно, щоб біля Президента не крутились олігархи”. За його словами, має діяти правило: “якщо ви тільки лізете в політику, якщо ви збираєтеся скуповувати членів парламенту, якщо ви збираєтеся купувати Генпрокурора, міністра внутрішніх справ – ви будете сидіти».