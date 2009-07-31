Патріарх Кирил прибув до Криму

Патріарх Московський і всієї Русі КИРИЛ, який перебуває з пастирським візитом в Україні, прибув до Криму.

Як передає кореспондент УНІАН, літак із предстоятелем Російської православної церкви на борту приземлився в аеропорту Сімферополя. Там його зустрічали представники керівництва Кримської автономії та Севастополя.

Кортеж із Патріархом КИРИЛОМ прямує в центр Сімферополя. Патріарх КИРИЛ відвідає Свято-Троїцький жіночий монастир, де, як очікується, поклониться мощам Святого Луки.

Главу РПЦ зустрічає близько півтори тисячі віруючих.

Після відвідання монастиря Патріарх КИРИЛ освятить хрести для куполів відновлюваного на місці підірваного більшовиками храму кафедрального Олександро-Невського собору.

2 серпня Патріарх КИРИЛ відвідає Херсонес (Севастополь), де відслужить божественну літургію.