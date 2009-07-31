Горбаль: Тимошенко своїми заявами шкодить і банкам, і собі

Народний депутат від партії регіонів, почесний президент «Укргазбанку» Василь ГОРБАЛЬ спростував звинувачення в нецільовому використанні фінустановою коштів рефінансування, наданих Національним банком України.

Про це він заявив в інтерв`ю УНІАН.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявила, що в «Укргазбанку» є зловживання при використанні коштів рефінансування, й до цього причетна Партія регіонів. Прем`єр сказала: «Саме ця політична сила, Партія регіонів, подбала про те, щоб рефінансування, яке надали «Укргазбанку», - а це мільярди гривень – було переведено в їхній маленький банк під відсотки: 1% річних. Таких зловживань у банках сьогодні багато. І з цими зловживаннями повинна працювати прокуратура».

Із цього приводу В.ГОРБАЛЬ зазначив: «Враховуючи, що вибори все ближче, й з`являється подібна риторика, яка, на жаль, шкодить як самим банкам, так і, мені здається, самому прем`єр-міністру також. Це політизування процесу, який не має ніякого відношення до політики».

При цьому нардеп додав, що в той час, коли почалося виділення рефінансування, в «Укргазбанку» вже працював куратор НБУ й подавалися звіти щодо цільового використання коштів рефінансування.

Довідка УНІАН. ВАТ АБ "Укргазбанк" (Київ) створено в 1993 році.

Активи банку на 1 липня 2009 року становили 12,140 млрд. грн., кредити й заборгованість клієнтів – 9,059 млрд. грн., зобов`язання – 10,767 млрд. грн., статутний капітал – 700 млн. грн., власний капітал – 1,373 млрд. грн.

У I кварталі 2009 року чистий прибуток банку становив 4,162 млн. грн., за 2008 рік – 204 млн. грн. Перше півріччя 2009 року банк закінчив зі збитками 76 млн. грн. проти 64 млн. грн. прибутку роком раніше.

За результатами докапіталізації "Укргазбанку" за участю держави з 16 липня 2009 року Міністерство фінансів України стало власником 81,5789% акцій банку.

За даними міжнародного рейтингового агентства Fitch, "Укргазбанк" до рекапіталізації за участю держави контролювався депутатом Верховної Ради Василем ГОРБАЛЕМ (39%) і депутатом Київради Олексієм ОМЕЛЬЯНЕНКОМ (29%).