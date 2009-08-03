Литвин про помісну церкву, політиків, паству і канонічну основу

Голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН вважає, що об`єднання Церков в Україні було б благом для країни.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЛИТВИН заявив журналістам у Севастополі за декілька хвилин до звернення Патріарха Московського і всієї Русі КИРИЛА до присутніх на площі Нахімова.

В.Литвин переконаний, що «канонічна помісна православна церква могла б зіграти велику консолідуючу й духовну роль у нашому житті».

Водночас голова українського парламенту наголосив, що він «категорично проти адміністративних наскоків, директивних підходів створити, по суті справи, державну церкву», оскільки це, на його думку, «може привести до посилювання протистояння і розколу».

«Я виходжу з того, що політикам потрібно заборонити втручатися в ці питання, бажано було б це зробити. А єдина Церква - це справа віруючих, це справа винятково пастви, ця справа винятково ієрархів Церков. Їх особисте добра воля, добре розуміння. Але, звісно ж, на канонічній основі, бо якщо тут буде допущений перегин, а тим паче, якщо запанують політичні принципи змушення, я думаю, ми матимемо дуже й дуже негативні наслідки», - сказав В.ЛИТВИН.

Разом з тим він висловив упевненість, що «таких наслідків не буде. Все має йти своєю чергою, відповідати православним канонам».

На запитання, як скоро, на його думку, в Україні таке об`єднання може відбутися, В.ЛИТВИН сказав: «Я думаю, необхідні терпіння і час, і ми отримаємо результат».