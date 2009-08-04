Партія зелених закликає владу зробити три перші кроки

Партія зелених України закликає владу вжити заходів щодо поліпшення екологічної ситуації в країні.

Про це на прес-конференції в УНІАН сказав експерт ПЗУ з питань безпеки Дмитро ВЕРЕСОВИЙ.

Він заявив, що сьогодні в Україні відбуваються фактично «винищування» людей і знищення природи. За його словами, цю тенденцію необхідно негайно призупинити, для чого потрібна «екологізація суспільства і політики».

«У цьому контексті Партія зелених пропонує національну ідею: Україна – екологічно чиста і безпечна країна», – сказав Д.ВЕРЕСОВИЙ, додавши, що головна мета ПЗУ – популяризувати зелену ідеологію і за 10 років ввести Україну до першої десятки країн за якістю життя і людському розвитку.

З цією метою ПЗУ закликає владу зробити три перші кроки на шляху реалізації цієї ідеї:

виділити 10% ВВП країни на інноваційні технології, що дасть змогу забезпечити енергоефективність і екологічну безпеку, а також запобігти техногенним катастрофам;

захистити екологів і захисників навколишнього середовища, а спочатку затримати і притягати до відповідальності убивців київського еколога Олександра Гончарова;

посилити екологічні норми законодавства і ввести кримінальну відповідальність замість адміністративної за їх порушення.

ПЗУ заявляє, що сьогодні країні потрібна «зелена» революція, і закликає всіх встати на захист інтересів нинішніх і майбутніх поколінь.