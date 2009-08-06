Українці обіцяють полякам не вступати в дискусії про Бандеру

Польща не заборонятиме в’їзду на свою територію учасників веломарафону «Європейськими стежками Степана Бандери», але закликає його учасників з повагою поставитись до польської історії.

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, про це свідчить переданий УНІАН коментар польського Міністерства закордонних справ.

Міністерство відзначило відсутність правових підстав для відмови у видачі віз учасникам веломарафону до Польщі, оскільки його організатор – благодійний фонд «Еко-милосердя» - не веде політичної діяльності.

За даними польського МЗС, співорганізатором веломарафону є міська влада Львова.

Міністерство відзначило, що розділяє оприлюднену «кресовими» організаціями оцінку діяльності ОУН/УПА, зокрема, їх роль у Волинських подіях 1943-1944 років.

«Сподіваємося, що усі закордонні гості будуть з повагою ставитись до історії Польщі... та їх поведінка під час перебування в країні не призведе до втручання служб Міністерства внутрішніх справ чи інших органів громадського порядку», - відзначили у міністерстві.

Організатор веломарафону Павло САВЧУК сказав УНІАН, що учасники марафону не планують територією Польщі їхати з прапорами ОУН/УПА й мати на собі одяг з такою символікою.

Він відзначив, що учасники веломарафону планують розповісти журналістам про ідею акції, нагадавши, що основна її ціль – популяризувати здоровий спосіб життя.

Водночас, за його словами, вони намагатимуться уникати конфліктних ситуацій, які можуть виникнути під час спілкування із представниками «кресових» організацій, котрі вимагають від польських властей заборонити до Польщі в’їзд учасників веломарафону.

П.САВЧУК сказав, що вони не будуть реагувати на можливі плакати з протестами та образливі слова, висловивши надію, що протестуючі не допустяться фізичного нападу.

«Ми не будемо вступати в дискусію», - сказав він.

П.САВЧУК повідомив, що учасники, котрі перебуватимуть у Польщі 5-6 днів, планують затримуватися на ніч у кемпінгах та готелях.

Він додав, що, як і раніше планувалось, учасники марафону в’їдуть до Польщі 7 серпня близько 11 години дня через пункт пропуску «Шегині-Медика» (Львівська область).

Як повідомляв УНІАН, низка «кресових» організацій закликали польські власті заборонити в’їзд до Польщі учасників веломарафону «європейськими стежками Степана Бандери», назвавши його «провокацією».

Вони назвали Степана Бандеру відповідальним за геноцид поляків на території тих західноукраїнських земель, котрі до закінчення Другої світової війни входили до складу Польщі.

Довідка УНІАН. Шлях веломарафону, котрий стартував 1 серпня в містечку Соснівка Львівської області, пройде Україною, Польщею, Словаччиною, Австрією й завершиться в німецькому Мюнхені на могилі Степана Бандери 24 серпня.

У марафоні бере участь дев’ятеро дітей віком від 14 до 16 років та двоє дорослих.

Організатор заходу - благодійний фонд «Еко-милосердя» створений в 2001 році для допомоги дітям та особам, які проживають в екологічно забруднених місцевостях.

П.САВЧУК пояснює обрання Бандери символом веломарафону фактом, що він вів здоровий спосіб життя: не курив, не вживав алкоголю та займався спортом.