Коаліцію у Верховній Раді розвалить нафтопровід?

Українська народна партія (УНП) загрожує виходом її представників – народних депутатів з демократичної коаліції Верховної Ради України у разі невиконання Кабінетом міністрів України Указу Президента №329/2009 від 14 травня «Про невідкладні заходи щодо забезпечення реалізації проекту Євроазіатського нафтотранспортного коридору».

Про це йдеться у заяві УНП з приводу затягування урядом України переходу функціонування нафтопроводу «Одеса-Броди» на проектний (аверсний) режим, текст якої передано УНІАН.

У документі наголошується, що заради об`єктивного висвітлення результатів останнього розробленого бізнес-плану міжнародною співдружністю, УНП наполягає на проведенні відкритих слухань звіту щодо бізнес-плану за участю його розробників, всіх зацікавлених сторін цього проекту, урядовців і депутатів ВР, експертів, представників громадських організацій.

«Виправдання уряду відсутністю зацікавленості іноземних партнерів виглядає особливо недоречно, коли Польща не лише залишила добудову нафтопроводу з м. Броди до м. Плоцька у списку ключових енергетичних проектів, а й визначила його високий пріоритет – другим з тринадцяти», - йдеться у заяві.

Більше того, УНП відзначає, що очевидною є комерційна привабливість цього інфраструктурного проекту. За оцінками експертів, видобуток нафти у Каспійському регіоні до 2015 року має збільшитися до 100 млн. тонн на рік, а в період до 2025 року - до 150 млн. тонн на рік. Практично всі відзначені обсяги поставлятимуться на експорт. Вже з 2013 року в регіоні відчуватиметься нестача експортних нафтотранспортних потужностей. До 2025 року необхідно побудувати нові нафтопроводи з пропускною спроможністю щонайменше 80 млн. тонн нафти на рік. Таким чином, проект «Одеса-Броди-Плоцьк» буде одним з трубопровідних маршрутів, які компенсуватимуть згаданий дефіцит.

«Тому всі заяви з боку уряду щодо нібито відсутності ресурсу для завантаження майбутнього нафтопроводу «Одеса-Броди-Плоцьк» не мають жодних підстав. Отже, відмова уряду ТИМОШЕНКО реалізовувати проект «Одеса-Броди» в аверсному режимі і співпрацювати з іноземними інвесторами для його добудови до Плоцька, є роботою проти національних інтересів України. В даному разі зволікання може призвести до чергової втрати можливостей держави на міжнародній арені», - наголошується у заяві.

Водночас у повідомленні сказано, що лідер УНП Юрій КОСТЕНКО вважає, що УНП перегляне свою позицію щодо підтримки демократичної коаліції.

«Вочевидь УНП змушена буде переглянути свою політичну позицію щодо підтримки так званої демократичної коаліції», - заявив народний депутат України, член парламентського Комітету з ПЕК і ядерної безпеки Юрій КОСТЕНКО.

За його словами, поштовхом для такого рішення УНП став «аналіз ініціатив та їх реалізації з боку чинного уряду і нинішньої коаліції».

Як повідомляв УНІАН, Польща залишила будівництво нафтопроводу «Броди-Плоцьк» у списку ключових енергетичних проектів, співфінансованих за кошти Європейського Союзу у рамках програми «Інфраструктура і навколишнє середовище» до 2013 року.

Довідка УНІАН. Ідея проекту будівництва Євроазіатського нафтотранспортного коридору Одеса – Броди – Плоцьк – Гданськ виникла у середині 90-х років. Вона передбачала будівництво нового нафтотранспортного коридору, який дав би змогу поставляти каспійську нафту в країни Західної і Центральної Європи.

23 травня 2003 року у Брюсселі було підписано Спільну декларацію Ради міністрів Республіки Польща, Кабінету Міністрів України і Європейської Комісії з питання надання підтримки проекту ЄАНТК.

Єврокомісія також виділила 2 млн. євро на проведення ТЕО будівництва трубопроводу «Броди-Плоцьк», який дозволив би протягнути вже збудовану українську трубу з Одеси на Чорному морі до польського Гданська на узбережжі Балтійського моря.

ТЕО проекту було презентовано в 2006 році, проте учасникам не вдалося знайти інвесторів.

У 2008 році до складу створеного Польщею і Україною СП «Сарматія» для розвитку ЄАНТК увійшли національні нафтотранспортні компанії Азербайджану, Грузії і Литви, які згодом всі разом виділили 1,8 млн. доларів на підготовку ще одного ТЕО проекту.

24 квітня 2009 року на загальних зборах акціонерів СП «Сарматія» було затверджено ТЕО проекту ЄАНТК, підготовлене на замовлення Міжнародного нафтотранспортного підприємства «Сарматія» компанією Granherne Limited разом з партнерами – компаніями Purvin&Gertz і Greengate LLC.

Вартість реалізації ЄАНТК на базі нафтопроводу «Одеса-Броди», згідно із затвердженим ТЕО, складає 2-8 млрд. дол. залежно від обсягів транспортування нафти.