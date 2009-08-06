Тимошенко про махінації, Фірташа і відповідальність після виборів

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО впевнена, що проблеми в банках спричинені фінансовими махінаціями.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні в інтерв`ю трьом українським телеканалам.

Зокрема, за словами Ю.ТИМОШЕНКО, «Укргазбанк», банк «Київ» і «Родовід-банк» не мусили опинитися у передбанкротному стані.

Вона відзначила, що при аналізі документації по цих банках в їх роботі були виявлені серйозні порушення. «Ті зловживання, які ми відкрили, це просто вбиває морально, ось мене, наприклад, - як можна так робити в той час, коли в країні так складно, по суті справи руйнувати банки», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона відзначила, що за наявною в уряді інформацією, один з цих банків отримав від Нацбанку рефінансування, і з отриманої суми мільярд гривень був переписаний на «свій маленький банчик» під 1% річних.

Також вона підкреслила, що з «Родовід-банка» 2,5 млрд. грн. «були забрані групою ФІРТАША, жодного відсотка не було заплачено, гроші не повертаються, і застави жодної немає». «Все, колапс в банку. Тобто, ці банки були використані на фоні кризи просто для масштабної крадіжки. І мені дуже шкода, що лише коли я як прем`єр-міністр зайшла в ці банки, ці карти були відкриті і стало видно, що відбувається», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Ю.ТИМОШЕНКО також в черговий раз підкреслила, що після її перемоги на виборах кожен, хто «вкрав хоч копійку» з державних грошей, призначених для рефінансування банків, нестиме кримінальну відповідальність.