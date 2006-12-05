Коментар представника Держдепартаменту США щодо Януковича

Відсутність зустрічі Президента США Джорджа БУША з прем`єр-міністром України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ у ході його візиту до США не є фактом зневаги до прем`єр-міністра України на користь Президента Віктора ЮЩЕНКА.

Про це заявив офіційний представник Державного департаменту США Шон МАККОРМАК на брифінгу у Вашингтоні 4 грудня. Стенограма брифінгу розміщена на офіційному сайті Державного департаменту США.

«Пан ЯНУКОВИЧ був обраний у ході виборів, і ми готові працювати з ним і з його урядом у всіх напрямках. Він переміг на виборах – громадяни України віддали йому свої голоси, й він сформував свій уряд. Отже немає ніякої зневаги. Ми абсолютно готові працювати з ним і з його урядом», - сказав Ш.МАККОРМАК.

Як повідомляв УНІАН, прем`єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ перебуває в США 3-7 грудня з візитом, програма якого не передбачає його зустрічі з Президентом США Дж.БУШЕМ.