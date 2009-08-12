У НУ-НС побачили, що Медведєв закладає бомбу уповільненої дії

Група народних депутатів від НУ-НС закликає Верховну Раду України ухвалити спільну заяву до керівництва Російської Федерації зі зверненням «дотримуватися міжнародного права - поважати незалежність і суверенітет України, відмовитися від некоректного втручання у внутрішню політику України».

Про це йдеться у заяві ініціаторів ухвалення такого звернення – Ольги ГЕРАСИМ’ЮК, Ірини ГЕРАЩЕНКО, Олександра ТРЕТЬЯКОВА та Едуарда ЗЕЙНАЛОВА, текст якої переданий агентству УНІАН.

З цією ініціативою депутати звертаються до всіх фракцій парламенту і найближчим часом планують зареєструвати проект відповідної постанови.

На думку народних депутатів, “напередодні старту виборчої кампанії надзвичайно важливо, аби парламент, у першу чергу коаліція, продемонстрували суспільству і світу, що суверенітет і незалежність України є пріоритетною цінністю для кожного українського політика, яку б ідеологію вони не сповідували. Українські політики мають навчитися говорити одним голосом, коли мова йде про захист головних державних цінностей, відстоювати проукраїнську позицію».

О.ГЕРАСИМ’ЮК, І.ГЕРАЩЕНКО, О.ТРЕТЬЯКОВ та Е.ЗЕЙНАЛОВ закликали політиків особливо під час виборчих перегонів відмовитися від риторики, що спекулює на національних, релігійних та мовних темах і вносить розбрат у суспільство.

“Так само всі українські політики, в першу чергу Президент, прем’єр, спікер, усі кандидати у президенти, мають чітко продемонструвати суспільству і світу єдиний патріотичний погляд, заявити, що не сприймають і не підтримують спроби сусідніх держав втручатися у виборчі перегони в Україні. Такої єдності чекає українське суспільство», - переконані народні депутати.

На їхню думку, Верховна Рада має відреагувати на спроби російського керівництва диктувати правила гри щодо внутрішніх справ України, які дозволив собі Президент РФ Д.МЕДВЕДЄВ.

За словами депутатів, у недружній заяві російського лідера, виголошеній 10 серпня, йдеться не лише про кризу у двосторонніх українсько-російських взаєминах, але й висловлюється незадоволення Конституцією України, законами України щодо мови, щодо національної безпеки, положеннями Великої угоди між Україною і Росією (зокрема, щодо мови, інтеграції України до НАТО і ЄС, пункту щодо перебування Чорноморського флоту у Севастополі лише до 2017 року) і, по суті, міститься звинувачення на адресу Президента України у виконанні українського законодавства.

Депутати переконані, що мова тої дипломатії, яку пропонує Президент РФ, передбачає єдиний шлях порозуміння - повну відмову України від незалежницьких державницьких позицій і підпорядкування ідеології Кремля.

У зв’язку з цим, нагадують вони, головне зовнішньополітичне відомство України з подачі і підтримки Партії регіонів тривалий час залишається без керівника, що суттєво послабило роботу українського дипломатичного корпусу. Такий стан речей, особливо сьогодні, є неприйнятним, і депутати наполягають на негайному розгляді питання про призначення міністра закордонних справ на початку осінньої сесії ВР.

"Шкода, що й досі деякі російські високопосадовці сприймають незалежність України як власну трагедію і, так само, поразку промосковського кандидата на виборах 2004 року - як особистий ляпас від України. На несприйнятті України як суверенної держави виховуються покоління росіян, і це матиме трагічні наслідки для самої Росії. Вже сьогодні соціологічні опитування впливових російських аналітичних центрів свідчать, що росіяни вважають Україну недружньою державою. Влада і президенти змінюються, але ті гвіздки, що забиваються сьогодні у стосунки між двома народами, є бомбою уповільненої дії і свідчать про недалекоглядну політику російської влади”, - йдеться у заяві О.ГЕРАСИМ’ЮК, І.ГЕРАЩЕНКО, О.ТРЕТЬЯКОВА та Е.ЗЕЙНАЛОВА.

Депутати зазначають, що соціологічні опитування, спільно проведені КМІС в Україні і «Левада-центром» у Росії, показують, що кількість росіян, які негативно ставляться до України за часів правління Д.МЕДВЕДЄВА - з березня 2008 року по березень 2009 року - зросла з третини (33%) до 56%. Натомість кількість українців, що добре ставляться до Росії, за цей час зросла з 88% до 93%.

«Вибудова двосторонніх стратегічних партнерських взаємин - це копітка праця двох сторін, політика простягнутих рук, двосторонній рух. Сьогодні, коли в україно-російських взаєминах спостерігається найсерйозніша криза, необхідно активізувати двосторонній діалог між президентами, урядами, парламентами, Міністерствами закордонних справ двох країн, відновити активну роботу комісії ЮЩЕНКО-МЕДВЕДЄВ, вирішувати усі гострі питання за столом переговорів, а не вести інформаційні війни у дусі холодної війни», - закликають депутати фракції НУ-НС.

Вони висловили переконання, що фракція НУ-НС і коаліція підтримають таку ініціативу. “Ми звертаємося до керівництва парламенту, аби в перші дні роботи ВР у вересні ця постанова була розглянута у залі і проголосована», -заявляють депутати.