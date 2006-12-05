Мартинюк: Секретаріат примушує Ющенка порушувати Конституцію

Поява указу Президента України, яким він зобов’язує Бориса ТАРАСЮКА і надалі виконувати обов’язки міністра закордонних справ, може призвести до поглиблення конфронтації між гілками влади, вважає перший заступник голови Верховної Ради Адам МАРТИНЮК.

Як передає кореспондент УНІАН, коментуючи журналістам указ глави держави, А.МАРТИНЮК наголосив, що співробітники Секретаріату Президента, які готували на підпис Президенту відповідний указ, не знають положень Конституції України.

«Не має права Президент призначати указом будь-якого міністра чи звільняти його», - сказав А.МАРТИНЮК.

Він також наголосив, що «хтось підвів Президента України і дав йому підписати такий указ”.

Як підкреслив А.МАРТИНЮК, він здивований появою такого документа, а також «рівнем правової культури Секретаріату Президента».

Перший заступник голови ВР також наголосив, що таким чином Президент втручається у повноваження парламенту. За його словами, це аналогічно тому, якби Верховна Рада своєю постановою звільнила главу Секретаріату Президента.

«Чим він (Президент – УНІАН) керувався і на що посилався, мені важко сказати. Але це буде конфронтація», - сказав А.МАРТИНЮК.

Як повідомляв УНІАН, 1 грудня Верховна Рада 247-ма голосами звільнила Б.ТАРАСЮКА з посади міністра закордонних справ.

Указом від 5 грудня Президент Віктор ЮЩЕНКО доручив Б.ТАРАСЮКУ продовжувати виконувати обов`язки міністра.