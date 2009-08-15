У Януковича вже дозріли до співпраці з Черновецьким

Партія регіонів готова співпрацювати з мером Києва Леонідом ЧЕРНОВЕЦЬКИМ під час майбутніх виборів Президента України.

Про це повідомив один з лідерів Партії регіонів Борис КОЛЕСНІКОВ в інтерв`ю газеті «Дзеркало тижня» .

Зокрема, на запитання, чи буде Партія регіонів проводити свою агітацію через Київський медіахолдинг, Б.КОЛЕСНІКОВ відповів: «А чому ні? У цьому контексті наша можлива співпраця з ЧЕРНОВЕЦЬКИМ (а остаточне рішення ще не ухвалено) гіпотетично можна розглядати як інструмент досягнення ключової мети. Це чистий політичний маркетинг, якщо хочете. До того ж у момент виборів ми ніколи не відмовлялися і не відмовлятимемося від допомоги тих політичних постатей, які користуються суспільною підтримкою. Ні в Києві, ні в регіонах. А ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ, якщо я не помиляюся, виграв останні вибори в столиці».

Як повідомляв УНІАН, Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ нещодавно заявив, що не має наміру балотуватися на пост Президента на виборах 2010 року.