Харківському меру Добкіну погрожують відрізати вуха

Харківському меру Михайлу Добкіну невідомі погрожують відрізати вуха, пише газета "Сегодня". Як стверджує Андрій Стародубцев, директор департаменту міськадміністрації у взаємодії з правоохоронними органами, невідомий подзвонив батькові міського голови і пообіцяв розправитися з його сином, якщо той не перестане компрометувати керівництво обласного УМВС. За інформацією Стародубцева, розмову з невідомим Добкін записав на диктофон. Сам Михайло Добкін упевнений, що дзвінок пов`язаний з його виступом на недавній сесії міськради, де він назвав прізвища місцевих правоохоронців, які нібито «кришують» бізнес. У те, що погрози можуть здійснитися, мер не вірить.