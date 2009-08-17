Ющенко затвердив новий порядок присвоєння вищих військових звань

Президент України Віктор ЮЩЕНКО затвердив новий порядок присвоєння вищих військових і спеціальних звань, а також класних чинів військовослужбовцям, особам начальницького складу і працівникам правоохоронних та інших державних органів.

Про це йдеться в указі Президента від 17 серпня 2009 року № 616, текст якого розміщено на сайті глави держави.

Як зазначено у новому порядку, вищі військові звання та вищі спеціальні звання особам офіцерського та начальницького складу присвоюються відповідно до затверджених переліків посад, що підлягають заміщенню особами вищого офіцерського (начальницького) складу, та граничних військових і спеціальних звань за цими посадами, з урахуванням професійно-ділових якостей, військової і спеціальної підготовки, досвіду служби, належного виконання ними покладених обов`язків.

Вищі класні чини працівникам прокуратури присвоюються відповідно до Положення про класні чини працівників органів прокуратури України.

Чергові вищі військові звання, вищі спеціальні звання і класні чини присвоюються у послідовному порядку.

Особа, призначена на посаду, за якою передбачено граничне вище військове звання, граничні вищі спеціальне звання або класний чин, може бути представлена до присвоєння відповідного вищого військового звання, вищих спеціального звання або класного чину, як правило, не раніш як через рік перебування на відповідній посаді, а також після закінчення передбаченого законодавством терміну перебування у відповідному званні або класному чині, яке вона має.

Чергове вище військове звання, вищі спеціальне звання або класний чин, як правило, можуть бути присвоєні після дворічного терміну перебування у відповідному вищому військовому званні, вищих спеціальному званні або класному чині.

Пропозиції щодо присвоєння вищих військових звань, вищих спеціальних звань і класних чинів попередньо розглядаються на колегії відповідного органу.

Президент України видає укази про присвоєння вищих військових звань, вищих спеціальних звань і класних чинів, як правило, напередодні Дня незалежності України, відповідних професійних свят.