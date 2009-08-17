У Ющенка здивовані, що БЮТ та ПР забули про ще один законопроект

15:33, 17 серпня 2009
Політика
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Та нагадали, за що блокували ВР...

Секретаріат Президент здивований відмовою БЮТ і Партії регіонів від запланованого розгляду закону про підвищення мінімальної зарплати.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам на прес-конференції повідомив заступник глави Секретаріату Президента Ігор ПОПОВ.

Він сказав, що Секретаріат дещо здивований заявленим порядком денним позачергової сесії парламенту, яку планується провести у п’ятницю цього тижня. Він нагадав, що раніше БЮТ і особливо Партія регіонів обіцяли терміново розглянути зміни до закону про мінімальну заробітну плату. Однак, зазначив І.ПОПОВ, цей проект закону чомусь союзники з БЮТ і Партії регіонів забули внести до порядку денного позачергової сесії. При цьому І.ПОПОВ нагадав, що зовсім нещодавно Партія регіонів блокувала роботу парламенту, вимагаючи термінового розгляду цього документа.

 

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