Жириновський назвав Тарасюка дурнем, а інших міністрів - повними ідіотами

Заступник голови Державної Думи Росії Володимир Жириновський вважає, що має право ображати українських міністрів.

Про це він заявив у інтерв`ю «Вечерним вестям».

«Дурень ваш Тарасюк і всі інші ваші міністри повні ідіоти. Так і напишіть! Я маю право їх ображати й називати вашу країну грабіжником! Ви вкрали моє майно й 15 років не хочете його повертати!» — підкреслив Жириновський, кажучи про заборону МЗС на його в`їзд до України.

Він не звертатиметься до суду для того, щоб визнати незаконним свій статус персони нон-грата в Україні.

«Не буду я з цього дурного питання до суду звертатися. Персоною нон-грата оголошують тих, хто завдав матеріальних збитків країні перебування, в основному, дипломатів або якихось шпигунів. Але оголосити персоною нон-грата людину, запрошену взяти участь у передачі «Свобода слова», в дискусії?!» — пояснив віце-спікер Думи.

Він також традиційно висунув Україні територіальні й майнові претензії. «Усе забиратимемо. Україна — це що? Львів, Івано-Франківськ, Тернопіль, Луцьк — і все! Закарпаття — це Росія, Чернівці — теж Росія, Бессарабію вам доведеться Румунії віддати. Крим ми завоювали в турок, тоді був 1783 рік і України ніякої не було, а була наша російська армія. Усю карту перелопатимо, й України не буде», — заявив Жириновський.

Нагадаємо, в червні 2006 року МЗС України заборонив в’їзд на територію країни заступнику голови Держдуми Росії Володимиру Жириновському.

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