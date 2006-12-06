Черновецький видав бажане за дійсне: Ющенко його не хвалив

Президент України Віктор ЮЩЕНКО висловив різке невдоволення підвищенням тарифів на житлово-комунальні послуги у Києві.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомила прес-секретар Президента Ірина ВАННИКОВА за результатами вчорашньої зустрічі В.ЮЩЕНКА з мером Києва Леонідом ЧЕРНОВЕЦЬКИМ.

За словами прес-секретаря, «глава держави не розуміє, за якими формулами були розраховані нові ціни на житлово-комунальні послуги».

Під час зустрічі В.ЮЩЕНКО сказав, що добре обізнаний з проблемами Києва і киян. Серед них Президент знову назвав невиправдане збільшення тарифів на житлово-комунальні послуги, низьку якість цих послуг, великі черги на соціальне житло, перевантаженість громадського транспорту та інші проблеми, які, на думку Президента, вимагають негайної реакції міської влади.

За словами прес-секретаря, глава держави розраховував почути від Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО конкретні пропозиції щодо вирішення цих проблем.

За словами І.ВАННИКОВОЇ, глава Секретаріату Президента Віктор БАЛОГА, який був присутній на вчорашній зустрічі, наголошує, що під час зустрічі В.ЮЩЕНКА з Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИМ не йшлося про яку-небудь персональну підтримку мераКиєва. В.ЮЩЕНКО сказав Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОМУ, щоб він працював на благо киян, і лише такі дії можуть бути схвалені Президентом, вважає В.БАЛОГА.

Однак, за словами В.БАЛОГИ, поки що вагомих підстав для цього немає, сказала І.ВАННИКОВА.

Як повідомляв УНІАН, 30 жовтня Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ підписав ряд розпоряджень КМДА, згідно з якими з 1 грудня в Києві комунальні тарифи мали зрости в середньому в 3,4 рази.

1 грудня КМДА заявила про набуття чинності новими тарифами у Києві.