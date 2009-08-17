Ющенко висловив співчуття Медведєву

Президент України Віктор ЮЩЕНКО висловив співчуття Президентові Росії Дмитру МЕДВЕДЄВУ у зв`язку з вибухом, що стався в Республіці Інгушетія і призвів до людських жертв.

Про це УНІАН повідомили у Головній службі інформаційної політики Секретаріату Президента.

«З глибоким сумом в Україні сприйняли звістку про терористичний акт в Республіці Інгушетія та трагічну загибель і поранення десятків людей. Це невимовний біль для рідних та близьких, велика втрата для країни», - йдеться у телеграмі глави держави.

В.ЮЩЕНКО зазначив, що трагічні випадки, які почастішали останнім часом на Кавказі, шокують своєю невмотивованою жорстокістю.

Президент від імені українського народу та від себе особисто передав щирі співчуття сім`ям загиблих і слова підтримки всім постраждалим внаслідок вибуху в м. Назрань.

Як повідомлялось, сьогодні вранці в Назрані автомобіль "Газель", за кермом якої перебував терорист-смертник, протаранив ворота відділу внутрішніх справ і вибухнув в центрі двору будівлі. За останніми даними МНС, в результаті вибуху 20 осіб загинуло, 138 одержали поранення.