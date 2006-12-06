Заяву про створення більшості у Київраді підписали 70 депутатів (список)

Заяву про створення більшості у Київській міській раді підписали 70 депутатів разом з міським головою Леонідом ЧЕРНОВЕЦЬКИМ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив заступник Київського міського голови – секретар Київради Олесь ДОВГИЙ прес-конференції.

У заяві зазначається, що депутати об’єдналися заради підвищення ефективності роботи з вирішення питань розвитку міста. Депутати, що підписались під документом, беруть на себе відповідальність за подальшу долю міста.

Як зазначив О.ДОВГИЙ, ці 70 депутатів більшості у Київраді виявили бажання принципово покласти край усім “інтригам та політиканству” у Київській міській раді.

За його словами, він володіє інформацією, що завтра під час пленарного засідання Київради депутати «від так званих демократичних сил» будуть намагатися зірвати це засідання, блокувати трибуну «під вивіскою щодо відміни (житлово-комунальних) тарифів та іншими красивими гаслами».

О.ДОВГИЙ зауважив, що якщо від цих депутатів будуть надходити конструктивні пропозиції та побажання, то депутати більшості Київради їх підтримають. «Але я переконую вас, що за цими політичними гаслами насправді стоїть лише боротьба і бажання деяких лідерів цієї опозиції утриматись біля бюджетних потоків і залишити за собою вплив на реалізацію своїх комерційних і бізнесових інтересів», - сказав О.ДОВГИЙ.

На його думку, на завтрашньому засіданні “з голосу” будуть внесені декілька різних проектів рішень щодо змін тарифів, затверджених Київським міським головою і запроваджених у столиці з 1 грудня. «Це питання хвилює всіх депутатів», - підкреслив О.ДОВГИЙ.

Під заявою про створення більшості у Київраді поставили підписи пофракційно:

від Блоку Леоніда Черновецького - О.ДОВГИЙ, В’ячеслав СУПРУНЕНКО, Олександр СУПРУНЕНКО, Степан ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ, Денис КОМАРНИЦЬКИЙ, Сергій БЕРЕЗЕНКО, Павло ГРЕЧКІВСЬКИЙ, Віктор ГРІНЮК, Андрій ЗАЄЦЬ, Олександр ЛУЦЬКИЙ, Алла ШЛАПАК, Максим САВРАСОВ, Петро ІВАНОВ, Віталій ЛАВРЕНЕНКО, Ігор КОНОНЕНКО, Юрій ІШУНІНОВ, Олег ТОКАРЄВ, Михайло ЯКОВЧУК, Анатолій ЧУБ, Ігор ЛАВРОВ, Павло ПАШКО;

від депутатської фракції “Партія регіонів” - Олександр БОГАТИРЬОВ, Володимир ДЕЙНЕГА, Людмила КАЧУРОВА, Олексій ОМЕЛЬЯНЕНКО, Олександр ПРОГНІМАК, Михайло РЄЗНИКОВИЧ, Володимир ФІЛІППОВ, Олег ШЕВЧЕНКО, Олександр РИБАК;

від депутатської фракції “Народний Блок Литвина” - Анатолій БРЕЗВІН, Ігор ВІЛЬДМАН, Ігор БАЛЕНКО, Михайло ГОЛИЦЯ, Володимир ПЕТРЕНКО;

від Київської міської організації Соціалістичної партії України - Михайло СТЕПАНОВ, Ольга КОВАЛЕНКО, Ганна РУДЕНКО, Сергій ЗІМІН, Костянтин СИМОНЕНКО, Олександр ПИЛИПЕНКО;

від депутатської фракції “Громадський актив Києва” - Олександр ПАБАТ, Валерій КОДЕЦЬКИЙ, Дмитро ІСАЄНКО, Вадим ТОМІН, Галина ГЕРЕГА, Юрій БОНДАР, Дмитро КАЗАКОВ;

від депутатської групи “Громадський захисник” - Андрій ВІНГРАНОВСЬКИЙ, Сергій КУЧЕР, Сергій ЧЕРЕП, Сергій РУДИК, Євген ШАЛОМЄЄВ;

від депутатської групи «Столичні реформи» - Світлана ЗОРІНА, Ігор ДОБРУЦЬКИЙ, Микола ЛАМБУЦЬКИЙ, Віталій БАБАК;

а також від фракції БЮТ - Микола БОЙЧУК, Олександр ПРИТИКА;

від депутатської фракції Блоку Віталія Кличка - Микола МАРЧЕНКО;

від Блоку “Наша Україна” - Боліслав АНДРУШЕНКО.

позафракційні - Андрій АНДРЮШКІН, Леонід КРЮЧКОВ, Іван САЛІЙ, а також депутати, які нещодавно вийшли з фракції БЮТ: Олександр ДАНІЛОВ, Андрій АРТЕМЕНКО, Олексій КРИВОПІШИН, Андрій ІВАНОВ, Олександр СВЕРБІУС;

70-й підпис – Київський міський голова Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.