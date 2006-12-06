Єдиний соціальний внесок зекономить роботодавцям близько 1 мільярду

Із запровадженням єдиного соціального внеску загальна економія коштів роботодавців становитиме близько 1 млрд. грн. на рік.

Як повідомили УНІАН у прес-службі віце-прем‘єр-міністра України Дмитра ТАБАЧНИКА, про це він заявив сьогодні на брифінгу.

Д.ТАБАЧНИК нагадав, що сьогодні на засіданні Кабінету Міністрів було схвалено і направлено до Верховної Ради проект закону України „Про єдину систему збору та обліку внесків на загальнообов‘язкове державне соціальне страхування”.

За його словами, над проектом закону працювали Міністерство праці і соціальної політики, Міністерство юстиції. Також враховані зауваження Пенсійного фонду, Держпідприємництва, Федерації роботодавців і Федерації профспілок.

У разі підтримки Верховною Радою цього проекту закону застраховані особи та роботодавці отримають низку преференцій. Зокрема, вдвічі скоротиться кількість платіжних доручень по сплаті страхових внесків, що здійснює роботодавець. Крім того, єдиний соціальний внесок нараховуватиметься на єдину базу страхових внесків, що зменшить кількість помилок при нарахуванні та суттєво скоротить паперовий обіг та витрати на проведення фінансових операцій. Після запровадження персоніфікованого обліку для всієї системи соціального страхування роботодавці вже не готуватимуть довідки про заробітну плату, а для призначення страхових виплат будуть використовуватися відомості з реєстру застрахованих осіб.

Із запровадженням системи збору та обліку єдиного соціального внеску загальна економія коштів роботодавців становитиме близько 1 млрд. грн. на рік, тож відповідно за розрахунками уряду помітно зменшиться податкове навантаження на заробітну плату, що дозволить роботодавцям та профспілкам підвищувати рівень заробітної плати.

Проектом закону також передбачено механізм контролю громадянами своїх індивідуальних пенсійних рахунків. Крім того, уповноважений державою орган постійно інформуватиме застрахованих осіб про розмір сплачених страхових внесків.

Реалізація зазначено проекту закону допоможе вдвічі скоротити терміни обслуговування застрахованих осіб, оскільки при оформленні виплат непотрібно буде надавати значну кількість документів.

Відповідно до законопроекту, всі повноваження за обліком сплати єдиного соціального внеску громадянами здійснюватиме Пенсійний фонд.