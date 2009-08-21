Тимошенко збирається дати церквам особливу ціну на газ

Кабінет міністрів України має намір встановити ціни на природний газ для релігійних організацій на рівні цін на газ для населення.

Про це УНІАН повідомило джерело в уряді.

За словами співрозмовника агентства, вже підготовлений відповідний проект постанови Кабміну, який найближчим часом буде прийнятий.

Зокрема, Кабмін планує встановити, що природний газ для релігійних організацій на комунально-побутові послуги відпускається за роздрібними цінами на умовах, які затверджені Національною комісією регулювання електроенергетики для потреб населення.

Як повідомляв УНІАН, 13 липня Рада церков України звернулася до Кабміну з проханням встановити тарифи на природний газ і воду на рівні тарифів для населення, а на опалення – на рівні тарифів для некомерційних організацій. Прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО пообіцяла встановити тарифи на комунальні послуги для релігійних організацій на рівні тарифів для населення.

Зараз населення купує природний газ по 402-622 грн. (близько 51,5-79,7 дол.) за тисячу кубометрів (залежно від обсягів споживання). Для порівняння: його вартість для промисловості становить 310 дол. за тисячу кубометрів. Релігійні підприємства платять за газ, як промислові підприємства.