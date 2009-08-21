Верховна Рада відновила роботу і узялася за перше вето
14:15, 21 серпня 2009Політика
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Законопроект представляє Попов
Верховна Рада України відновила роботу після перерви.
Як передає кореспондент УНІАН, голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН оголосив до розгляду законопроект про внесення змін до Державного бюджету на 2009 рік з фінансування підготовки до проведення у 2012 році фінальної частини Чемпіонату Європи з футболу (з урахуванням пропозицій Президента України Віктора ЮЩЕНКА).
Законопроект в парламенті представляє заступник голови Секретаріату Президента Ігор ПОПОВ.
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