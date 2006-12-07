Бютівця, який отримав по голові у Київраді, забрали в лікарню

Після бійки в сесійній залі Київради, яка на своєму засіданні розглядає питання щодо нових житлово-комунальних тарифів у столиці, госпіталізовано депутата з фракції БЮТ Віктора НАУМКА.

Як передає кореспондент УНІАН, потерпілий повідомив журналістам, що пам’ятає, коли він блокував трибуну до нього підійшов депутат Андрій ЗАЄЦЬ (Блок Черновецького), потім підійшли люди, які також мали депутатські значки. Вони вдарили його по потилиці, після чого він вже нічого не пам’ятає. Він також повідомив, що перед цим до нього з погрозами підходив В’ячеслав СУПРУНЕНКО (зять Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО), який, за словами В.НАУМКА, «погрожував і сказав, що сьогодні я додому не доїду». Щодо тих людей, які завдали йому ударів, В.НАУМКО сказав: «декілька людей - з охорони зі значками районних депутатів».

Одразу після того, як В.НАУМКО впав на підлогу, один з учасників бійки вискочив із сесійної зали і побіг геть. Його наздоганяв депутат Зорян ШКІРЯК, який просив журналістів зняти на камеру того, хто тікає.

З.ШКІРЯК повідомив журналістам, що В.НАУМКА госпіталізовано, а та людина, котра тікала із залу, це саме той, хто вдарив депутата. За словами З.ШКІРЯКА, в залі таких невідомих осіб зі значками депутатів районних рад було семеро.

«Я повинен сказати, - зазначив З.ШКІРЯК, - що згідно з новим розпорядженням мера про так звану нову пропускну систему Київська міська рада та Київська адміністрація взагалі перетвориться на військовий режимний об’єкт закритого типу».

У це час Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ продовжує вести засідання. Він надав слово своєму першому заступнику Анатолію ГОЛУБЧЕНКУ, який доповідає про тарифи.

Трансляцію засідання для журналістів також відновлено.