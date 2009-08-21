Українці Росії підтримують і Ющенка, і Тимошенко, і Медведєва

Українці Росії підтримують позиції Президента України Віктора ЮЩЕНКА та прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО стосовно розвитку українсько-російських відносин.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби Об’єднання українців Росії та Федеральної національно-культурної автономії українців Росії, текст якого сьогодні переданий УНІАН.

Українці Росії зазначають, що з болем сприймають будь-яке чергове загострення в російсько-українських відносинах, адже для них Україна й Росія – «дві однаково близькі держави, немов дві половинки одного серця».

Вони наголошують, що лист-звернення Президента Російської Федерації Дмитра МЕДВЕДЄВА до свого українського колеги В.ЮЩЕНКА велика українська громада Росії розцінила як звернення до всього українського народу, котрий обрав чинного главу держави.

«Ми цілком підтримуємо і поділяємо думки, оцінки й позицію керівників України – Президента Віктора ЮЩЕНКА і глави уряду Юлії ТИМОШЕНКО, які містяться у відповідях на послання Президента Російської Федерації. Це саме ті слова, котрі українці Росії хотіли почути від керівництва Української держави», - наголошують українці Росії.

На їхню думку, ці слова свідчать про високу громадянську і державницьку позицію українських Президента та прем’єра. Також слова, сказані керівниками України, вселяють надію на те, що вони не розміняють свою відповідальність за майбутнє молодої незалежної держави у складні часи її історії на власні політичні амбіції й захищатимуть, перш за все, національні інтереси українського народу, переконані члени українських організацій у РФ.

Українці Росії вітають те, що В.ЮЩЕНКО та Ю.ТИМОШЕНКО у своїх листах чітко визначають право народу самому оцінювати своє минуле й самостійно визначати шляхи свого подальшого розвитку, на основі державного суверенітету і врахування вимог міжнародного права й інтересів інших народів.

В повідомленні наголошується, що іншим, не менш важливим аспектом, що міститься у відповідях керівників України, є необхідність налагодження партнерських добросусідських відносин між Україною й Росією.

Українці Росії сподіваються на поліпшення непростих російсько-українських відносин, досягнення позитивної динаміки в політичних, економічних і гуманітарних стосунках між двома сусідніми державами, двома слов’янськими народами, від чого значною мірою залежатиме геополітичний клімат у Європі та й у цілому світі.

Вони також зауважують, що у листі Д.МЕДВЕДЄВА зазначається, що російська влада стурбована станом української культури та освіти в Росії й докладатиме зусиль для їхнього розвитку. «Сподіваємося, що це щире бажання російської влади сприяти розвитку однієї з найбільших етнічних громад Росії», - наголошують українці Росії й нагадують, що сьогодні в РФ немає жодної української школи, тоді як в 1930-ті роки їх було більше 100. «Доводиться констатувати, що в Росії українська освіта та культура стали заручниками російсько-українських політичних відносин, що в XXI столітті є абсолютно неприпустимим», - наголошують українці Росії.