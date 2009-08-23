Біля столичної мерії урочисто піднято Державний прапор

Сьогодні біля столичної мерії було урочисто піднято Державний прапор України.

Участь у святковій церемонії взяли перший заступник голови КМДА Анатолій ГОЛУБЧЕНКО, колективи структурних підрозділів міськдержадміністрації, громадськість міста Києва, повідомили УНІАН у прес-службі КМДА.

«Хочу нагадати, що саме на цій самій щоглі, під стінами столичної мерії, 19 років тому в Україні вперше було офіційно піднято державний прапор. Державний прапор – це не просто ознака суверенності держави, це втілення історії країни, її духовності та самобутності, це справжня святиня для кожної нації. Національний прапор є головним символом найвизначніших подій у суспільстві. Жодне державне свято, офіційний захід або міжнародне спортивне змагання не відбуваються без урочистої церемонії підняття державного стягу. Підняття прапора – це дуже хвилююча мить, це момент усвідомлення гордості за свою державу і свій народ, а також за власні досягнення», - зауважив А.ГОЛУБЧЕНКО.

Після церемонії А.ГОЛУБЧЕНКО вручив паспорти двадцятьом 16-річним киянам, які мають вагомі здобутки у навчанні.

Фіналом урочистого заходу став святковий парад підрозділів Головного управління Міністерства внутрішніх справ України у м. Києві.