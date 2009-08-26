Яценюк поділився глобальною ідеєю

Лідер громадської ініціативи “Фронт змін” Арсеній ЯЦЕНЮК заявляє, що Україна має виконати свою історичну місію – створити новий Східноєвропейський простір, центром і столицею якого буде Київ”.

Як повідомили УНІАН у прес-службі “Фронту змін”, про це А.ЯЦЕНЮК заявив в інтерв’ю телеканалу “Інтер”.

Він підкреслив, що “Україні постійно пропонують якісь союзи - чи-то із Заходом, чи-то зі Сходом”. “Ми, як країна, здатні самі запропонувати такий Союз”, – переконаний А.ЯЦЕНЮК.

Він зазначив, що “історія Київської Русі – це не лише наше славне минуле, це виклик для сучасної України”. “Тому моя відповідь на 18 років незалежності тільки одна – новий Східноєвропейський простір. Ми можемо пропонувати світу і Європі таку нову конструкцію – простір, де Київ є столицею і центром прийняття рішень”, - додав А.ЯЦЕНЮК. За його словами, створення такого простору - це шлях до подолання “не тільки розколу в православ’ї – це шлях подолання розколу в українському суспільстві”.

А.ЯЦЕНЮК переконаний, що новий Східноєвропейський простір має ініціювати і сформувати саме Україна та її новообраний Президент. “Створення цього проекту – це шанс для нашої держави стати лідером у Східній Європі”, - вважає лідер “Фронту змін”. За його словами, Україна має всі можливості для реалізації нового простору.