Президент надав "Тюрмі на Лонцького" статус національного Меморіалу

Президент України Віктор ЮЩЕНКО вирішив надати Меморіалові пам’яті жертв окупаційних режимів “Тюрма на Лонцького” у Львові статус національного.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, про це голова СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО заявив сьогодні у Львові, де разом із головою наглядової ради Міжнародного благодійного фонду «Україна-3000» Катериною ЮЩЕНКО відвідав Меморіал пам’яті жертв окупаційних режимів «Тюрма на Лонцького».

В.НАЛИВАЙЧЕНКО повідомив про низку рішень Президента, що стосуються роботи меморіалу.

“Перше - все майно і вся нерухомість, територія подвір’я переходять до Меморіалу. Друге - ми пропонуємо угоду про співпрацю, до якої запрошуємо всі неурядові організації, які і є провідниками цього меморіалу. Відтак буде створено Наглядову раду з числа неурядових організацій, і вся влада щодо управління меморіалом передається раді. Наші співробітники допомагатимуть громаді Львова”, - зазначив голова СБУ.

Він також повідомив про рішення Президента України надати Меморіалові пам’яті жертв окупаційних режимів “Тюрма на Лонцького” статусу національного.