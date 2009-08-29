Яценюк: важливим є результат, а результат - це три мільйони підписів

Народний депутат України, лідер громадської організації «Фронт змін» Арсеній ЯЦЕНЮК заявляє, що ініційований ним конституційний референдум є політичною акцією із захисту Основного Закону.

Як повідомили УНІАН в прес-службі “Фронту змін”, про це він сказав на брифінгу в Донецьку.

За словами А.ЯЦЕНЮКА, проведення всеукраїнського референдуму – “не піар-акція, а політична акція з захисту Конституції України від переписування її для узурпації влади в країні”.

А.ЯЦЕНЮК наголосив, що для нього “важливий результат, а результат – це три мільйони підписів на підтримку проведення референдуму й оголошення всеукраїнського референдуму з захисту Основного Закону”.

При цьому А.ЯЦЕНЮК нагадав, що “всього три місяці тому фактично було досягнуто домовленості між БЮТ і Партією регіонів щодо переписування української Конституції”. За його словами, йшлося про поділ країни між БЮТ і Партією регіонів. Він зазначив, що це планувалося закріпити в Конституції. “Це такий собі класичний механізм не просто консервації, а захоплення влади. Це не що інше, як конституційна хунта», - наголосив лідер “Фронту змін”.

А.ЯЦЕНЮК нагадав, що лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ тоді прийняв рішення не йти в коаліцію, “і я маю віддати належне його політичному чуттю”. За словами лідера “Фронту змін”, але далі була спроба змінити Конституцію і Партія регіонів, БЮТ та Президент України Віктор ЮЩЕНКО запропонували відповідні законопроекти. “Кожен із цих трьох політиків вважав, що може написати замість 46 мільйонів (українців) і за 46 мільйонів Конституцію”, – підкреслив А.ЯЦЕНЮК.

Він нагадав, що “Фронт змін” запропонував провести конституційний референдум, щоб “заборонити зміни до Конституції без волі українського народу”.

А.ЯЦЕНЮК повідомив, що “Фронт змін” провів по всій Україні збори ініціативних груп, чим фактично зробив перший крок на шляху до проведення всеукраїнського референдуму. За його словами, у цих зборах взяли участь понад 100 тисяч осіб.

“Ми починаємо процес цього конституційного референдуму, що складається із трьох пунктів - зміни в Конституцію тільки на підставі рішення українського народу; заборона державним інститутам продовжувати собі повноваження; обов`язковість виконання волевиявлення народу”, - нагадав А.ЯЦЕНЮК.