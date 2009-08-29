Меркель: 1 вересня нагадує "про провину Німеччини перед самою собою"

Як "сигнал примирення" між Німеччиною і Польщею розцінила канцлер ФРН Ангела Меркель одержане з Варшави запрошення на церемонію у зв`язку з 70-річчям початку Другої світової війни.

Канцлер ФРН в своєму щотижневому відеозверненні сьогодні назвала 1 вересня днем пам`яті всіх тих, кому нацистська Німеччина принесла страждання, розв`язавши війну. За словами А.Меркель, це й день, що нагадує "про провину Німеччини перед самою собою".

Водночас канцлер назвала 1 вересня днем вдячності за можливість нині працювати "як друзі і партнери" передає радіо "Свобода".

Ангела Меркель приєднається у вівторок до лідерів Польщі, України, Росії та інших країн, які приїдуть до польського міств Гданьська, щоб вшанувати пам`ять десятків мільйонів жертв Другої світової війни, яка почалася 1 вересня 1939 року.