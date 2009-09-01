Депутати замахнулися на півтори тисячі питань

12:11, 01 вересня 2009
Політика
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ВР затвердила порядок денний

Народні депутати ухвалили постанову “Про порядок денний п’ятої сесії Верховної Ради України шостого скликання”.

Як передає кореспондент УНІАН, “за” проголосувало 234 із 438 депутатів, зареєстрованих у сесійній залі. Не голосувала у повному складі фракція Комуністичної партії України, а з фракції Партії регіонів “за” проголосував лише один народний депутат.

Згідно з порядком денним, Верховна Рада планує протягом сесії розглянути близько 1,5 тис. питань.

 

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