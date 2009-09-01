Депутати замахнулися на півтори тисячі питань
12:11, 01 вересня 2009Політика
1561 0
ВР затвердила порядок денний
Народні депутати ухвалили постанову “Про порядок денний п’ятої сесії Верховної Ради України шостого скликання”.
Як передає кореспондент УНІАН, “за” проголосувало 234 із 438 депутатів, зареєстрованих у сесійній залі. Не голосувала у повному складі фракція Комуністичної партії України, а з фракції Партії регіонів “за” проголосував лише один народний депутат.
Згідно з порядком денним, Верховна Рада планує протягом сесії розглянути близько 1,5 тис. питань.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter