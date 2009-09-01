Депутати замахнулися на півтори тисячі питань

ВР затвердила порядок денний

Народні депутати ухвалили постанову “Про порядок денний п’ятої сесії Верховної Ради України шостого скликання”. Як передає кореспондент УНІАН, “за” проголосувало 234 із 438 депутатів, зареєстрованих у сесійній залі. Не голосувала у повному складі фракція Комуністичної партії України, а з фракції Партії регіонів “за” проголосував лише один народний депутат. Згідно з порядком денним, Верховна Рада планує протягом сесії розглянути близько 1,5 тис. питань.

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